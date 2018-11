Inter: De Vrij, batteremo Spurs a Londra

MILANO, 8 NOV - "A Londra andremo andremo con l'idea di vincere, come facciamo ogni partita". Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij non si accontenta: l'obiettivo è battere il Tottenham, anche se ai nerazzurri basterà un pareggio nella sfida di Wembley del 28 novembre per accedere agli ottavi di Champions. "Il finale della partita contro il Tottenham è stato una piccola svolta per noi - prosegue De Vrij -. La doppia sfida con il Barcellona può insegnare tanto perché è una delle migliori squadre del mondo. Mi aspettavo delle partite del genere, li conosco, sono fortissimi ma è bello giocarci contro per capirne il livello". De Vrij parla poi del neopresidente nerazzurro, Stevan Zhang: "È una bravissima persona, l'ho conosciuto in questo poco tempo che sono qui. Ama l'Inter ed è curioso, questo è l'importante. Skriniar? Dividiamo la stanza in ritiro, ci troviamo molto bene. Icardi è un grande capitano, sa sempre cosa dire per motivarci e quando gioca fa movimenti incredibili in area", conclude il difensore olandese.