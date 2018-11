Valente, riforma sport priorità governo

ROMA, 8 NOV - "Nel contratto di Governo c'è scritto nero su bianco che vanno riviste le competenze affidate al Coni, ma questo ente continuerà a rivestire un ruolo importantissimo nell'autonomia dello sport e sarà il fulcro della formazione olimpica": Simone Valente, sottosegretario alla presidenza del consiglio e tra i maggiori promotori del progetto di riforma del settore con la società "sport e salute" interviene sulle polemiche di questi giorni con una lunga all'Ansa. Il sottosegretario sottolinea che "con l'agenzia Sport e Salute Spa aumentano i controlli sui fondi pubblici e crescono le risorse per lo sport di base e giovanile. Inoltre, si inserisce un nuovo concetto di esercizio fisico quale strumento di prevenzione e per il miglioramento della qualità della vita. Ora non è il momento di irrigidirsi sulle proprie posizioni - conclude Valente - ma di lavorare tutti nel segno della piena collaborazione per migliorare la riforma".