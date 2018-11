Genoa: Sandro, siamo da Europa league

GENOVA, 8 NOV - Un Genoa da "Europa league" ma soprattutto un Genoa pronto a ripartire dopo la sconfitta con l'Inter "perché eravamo veramente stanchi". Lo ha detto il centrocampista brasiliano Sandro, ospite della scuola Elsa Morante di Teglia per la presentazione del libro "Grifoni". Travolto dall'entusiasmo di un centinaio di studenti di quinta elementare Sandro ha analizzato così il momento della squadra. "Con l'Inter eravamo veramente stanchi ma cinque gol presi sono stati troppi. Napoli? è una grande squadra e dovremo giocare come abbiamo fatto con la Juventus. Sarà importante essere concentrati ed avere un buon ritmo anche perché questa volta non si potrà dire che siamo stanchi. Contro il Napoli non ci saranno scuse. Possiamo fare bene ma dovremo giocare il nostro calcio e non pensare solo a difenderci".