Coni: Malagò, incontrerò Giorgetti

ROMA, 08 NOV - "Incontrerò il sottosegretario Giorgetti il 12 novembre e se non fosse sufficiente ci rivedremo il giorno dopo e quello dopo ancora, perché venerdì 15 abbiamo in programma le riunioni di Giunta e Consiglio del Coni ed è evidente che sarebbe un bene per tutti trovare in questi incontri la soluzione che il presidente Bach auspica e intravede, per non dire vede". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò parlando della serie di incontri che avranno come oggetto la riforma del Coni introdotta nella bozza della manovra. "E' chiaro che la soluzione di questa storia ha preso il sopravvento su tutto il resto", ha specificato il numero uno del Comitato olimpico nazionale, sottolineando in merito alla riforma che "onestamente non ne vedevo la priorità, soprattutto in questo momento".