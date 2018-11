Champions, Dybala "delusi per risultato"

TORINO, 8 NOV - "Delusione per il risultato, ma ci serve per le prossime partite!": Paulo Dybala non si fa abbattere dalla sconfitta contro il Manchester United e invita i compagni a guardare ai prossimi impegni. "Pensiamo a domenica!", scrive su Twitter l'attaccante argentino della Juventus. Dopo la delusione Champions l'occasione del riscatto è dietro l'angolo, visto che domenica sera i bianconeri saranno di scena a San Siro contro il Milan. "Si vince come squadra, si perde come squadra - sottolinea Leonardo Bonucci suoi social. Testa alta e miglioriamo. La qualificazione è nelle nostre mani. Ora guardiamo alla partita di domenica". "Una sconfitta che ci servirà per il nostro percorso -ribadisce su Twitter capitan Chiellini- per ripartire e arrivare oltre i nostri limiti".