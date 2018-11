E.League: Garcia,con la Lazio una finale

ROMA, 07 NOV - "Per noi è una partita da dentro o fuori, come una finale di Coppa. Sappiamo di non poter sbagliare". Rudi Garcia chiede all'Olympique Marsiglia un successo domani sera all'Olimpico contro la Lazio per non dover dire addio all'Europa League. "Dobbiamo continuare a sperare che l'avventura non finisca, e faremo di tutto per fare in modo che continui - le parole dell'ex tecnico della Roma -. Io amo questo stadio, ho vissuto tante belle cose qua. Sono molto contento di essere qui, da quando sono arrivato è stato come respirare l'aria di casa". Stesso discorso per Kevin Strootman, altro ex romanista. "Come un derby per me? Non lo so, però è speciale tornare qui. All'Olimpico ho vissuto cinque anni belli, ma ora la cosa che conta è solo vincere. Per noi è un momento complicato e questa è una gara importante. Il nostro obiettivo è giocare in Europa League anche dopo Natale" conclude il centrocampista olandese.