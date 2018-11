Gattuso "con il Betis in palio tanto"

MILANO, 7 NOV - "Ci giochiamo tanto, domani la testa sarà solo al Betis, non penseremo alla Juventus. Sappiamo che due settimane fa abbiamo complicato il nostro cammini in Europa". Così Rino Gattuso alla vigilia della sfida di Europa League che vede impegnato il suo Milan a Siviglia. "Cosa è cambiato in due settimane? Le vittorie fanno allenare meglio, la palla pesa meno, c'è un bel clima, si lavora in modo più tranquillo. Ora dobbiamo recuperare qualche uomo importante", ha detto a Sky Sport l'allenatore, in attesa di capire se Gonzalo Higuain sarà disponibile domenica contro la Juventus. "In questo momento non sappiamo se ce la farà, sta facendo di tutto con i fisioterapisti - ha spiegato -. Calabria fa ben sperare, per Higuain bisogna vedere, Bonaventura sta meno bene di questi due, mentre Caldara e Biglia non li avremo per tantissimo tempo".