Riforma Coni: Bach, qui per informazioni

ROMA, 7 NOV - Il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, a breve farà visita a Palazzo Chigi al sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. Alla visita, anticipata di circa 45' per motivi di impegni istituzionali, sarà presente anche il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. La presenza di Bach a Roma è dovuta alla festa al membro Cio uscente Mario Pescante, ma il confronto con il governo sarà anche l'occasione di fare il punto sul sostegno dell'esecutivo alla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 e sulla riforma prevista dalla manovra che prevede la nascita di un nuovo ente denominato 'Sport e salute', in sostituzione dell'attuale Coni Servizi. Interpellato al riguardo dai cronisti al suo arrivo al Coni, Bach ha chiarito: "Sto qui per avere maggiori informazioni al riguardo, parlerò con i rappresentanti del governo. Preferisco parlare di cose che conosco, prima di commentare lasciatemi parlare con i miei colleghi membri del Cio. Poi sarete i primi a sapere".