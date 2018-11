Infantino,non accettano immigrato Italia

ROMA, 7 NOV - "Io posso capire che è dura accettare che un figlio di immigrati italiani sia al mio posto", ma "non c'è stato alcun illecito" e tutto è stato fatto "alla luce del sole": Il n.1 della Fifa, Gianni Infantino, replica così in una conference call con alcune delle principali testate giornalistiche mondiali, tra le quali l'Ansa, alle rivelazioni di Football Leaks su suoi presunti 'alleggerimenti' delle sanzioni fair play finanziario ad alcuni club europei, quando era segretario Uefa. "Ho operato sempre in modo trasparente".