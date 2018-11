Entella: da Tar no ricorso,sarà Lega Pro

GENOVA, 7 NOV - L'Entella resta in Lega Pro. Il Tar del Lazio, fanno sapere fonti del club ligure, ha respinto la richiesta di essere riammesso in Serie B dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni dello scorso 19 settembre. La società del presidente Gozzi aveva chiesto al Tar che Figc e Lega di Serie B rendessero esecutiva quella decisione che riportava in B l'Entella al posto del Cesena, fallito. Termina qui la battaglia dei chiavaresi che disputeranno il campionato di Lega Pro, dove finora hanno giocato solo due partite, con nove da recuperare.