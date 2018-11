Europa League, Marsiglia arrivato a Roma

FIUMICINO, 7 NOV - L'Olympique Marsiglia è a Roma. I francesi, sbarcati poco dopo mezzogiorno e mezza all'aeroporto di Fiumicino, affronteranno domani allo Stadio Olimpico la Lazio nell'incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Tornano così all'Olimpico gli ex giallorossi Rudy Garcia e Kevin Strootman per la sfida contro i biancocelesti, che hanno sconfitto i transalpini a Marsiglia per 3-1 nella gara del 25 ottobre. Per Garcia, che si è concesso volentieri per alcuni selfie all'uscita, è il ritorno all'Olimpico per la prima volta dopo l'addio alla Roma in seguito all'1-1 col Milan nella ventesima giornata del campionato 2016-17. Il pullman sociale azzurro con a bordo la formazione ha lasciato poco dopo le 13 scalo romano, sotto scorta.