Tennis, Finals al via, Djokovic favorito

LONDRA, 07 NOV - Sarà Roger Federer domenica a Londra a inaugurare le ATP Finals, ultimo appuntamento della stagione tennistica. Per il campione di Basilea è la 16/ma partecipazione al torneo che chiude l'anno, e che lo ha visto vincitore già in 6 occasioni. Federer è reduce da una stagione che gli ha regalato il 20/mo Slam (Australian Open), 4 titoli in totale, 46 match vinti e 8 sconfitte. Primo avversario sarà il giapponese Kei Nishikori, gli altri due sorteggiati nel gruppo "Hewitt" sono il sudafricano Anderson e l'austriaco Thiem. Favorito d'obbligo, però, è Novak Djokovic, clamorosamente risorto dopo 2 anni di oblio. Gli ultimi titoli Slam (Wimbledon e Up Open) lo hanno riportato in cima al ranking, dove chiuderà la stagione per la 5/a volta in carriera. Il serbo (11ma volta alle Finals, 5 trionfi) debutterà lunedì contro il 21enne Zverev, il più giovane del lotto. Completano il gruppo, il croato Cilic e il 33enne Isner (il più 'anziano' del gruppo), subentrato a Nadal, infortunato.