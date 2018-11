Golf, Kaymer nel 2019 farà il Pga Tour

ROMA, 07 NOV - Semaforo verde per Martin Kaymer. Il tedesco anche nel 2019 potrà giocare sul PGA Tour, con i migliori giocatori al mondo, grazie a "un'esenzione speciale perché infortunato troppo a lungo nel 2018". Lo ha reso noto lo stesso golfista tedesco che la scorsa settimana ha chiuso in 5/a posizione il Turkish Airlines Open (terzultimo evento delle Rolex Series European Tour) mostrando ottimi progressi sul green. "Sono davvero felice -ha detto il 33enne di Dusseldorf- per l'opportunità concessami dal board del massimo circuito americano". Che nella prossima stagione giocherà dunque anche e soprattutto sul PGA Tour. "I tornei in Europa -dice Kaymer- offrono meno punti per la classifica mondiale, rispetto a quelli americani. Penso che passerò almeno 4 mesi a giocare negli Usa per poi partecipare ai tornei delle Rolex Series European Tour", con l'ex numero uno al mondo (2011) che farà il "debutto" al Waste Management Phoenix Open (31 gen-3 feb 2019), uno dei tornei più affascinanti del circuito americano.