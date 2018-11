Chiulli confermato alla guida del Gaisf

ROMA, 6 NOV - Il Consiglio dell'Associazione globale delle Federazioni sportive internazionali (Gaisf) ha confermato al vertice Raffaele Chiulli, dopo la scomparsa di Patrick Baumann. Chiulli ne raccoglierà i compiti sino a quando non verrà ufficialmente incaricato a maggio, nell'assemblea generale Gaisf, al fine di garantire la continuità del lavoro dell'Associazione nei confronti dei propri associati. Come presidente della Federazione internazionale motonautica, e dell'Associazione delle federazioni sportive internazionali riconosciute, Chiulli rappresenta un profilo di dirigente sportivo d'esperienza. Nel corso dell'intervento di oggi, a Losanna, Chiulli ha manifestato la volontà di intensificare l'impegno per mantenere Gaisf allineata alla politica del Cio. "Accetto questa responsabilità con umiltà e ringrazio il Consiglio - ha detto - per il sostegno, per la fiducia e le indicazioni. Il nostro compito è chiaro, la linea è stata fissata dallo stesso Baumann". Il Consiglio ha confermato il direttore Philippe Gueisbuhler.