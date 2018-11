Inter-Barcellona: Messi va in tribuna

MILANO, 6 NOV - Niente Inter per Lionel Messi. Il talento del Barcellona, reduce da un infortunio al gomito, non andrà nemmeno in panchina nella sfida contro i nerazzurri di stasera: la scelta dell'allenatore dei blaugrana, Ernesto Valverde, è stata quella di mandarlo direttamente in tribuna. Al posto di Messi ci sarà Dembelè, preferito a Rafinha. Nell'Inter nessuna sorpresa per quanto riguarda la formazione titolare. Luciano Spalletti rilancia dal 1' Radja Nainggolan, che torna titolare dopo il problema alla caviglia nel derby. Nel 4-3-3 scelto dal tecnico nerazzurro a centrocampo, insieme al belga, ci saranno Brozovic e Vecino, mentre in attacco Perisic e Politano affiancheranno Icardi.