Champions: Matuidi e Cancelo ok

TORINO, 6 NOV - La Juventus recupera Matuidi e Cancelo, che oggi pomeriggio alla 'Continassa' hanno svolto la rifinitura alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester United. Entrambi erano in dubbio: il centrocampista francese per una contusione all'anca, il laterale portoghese, per un affaticamento muscolare. Si sono allenati con i compagni anche Chiellini e Mandzukic, a disposizione per la partita con i Red Devils. Assente Douglas Costa, come pure Bernardeschi, Kean ed Emre Can.