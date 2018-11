Goncharenko, con Roma del nostro meglio

ROMA, 06 NOV - Un'altra grande prestazione davanti al proprio pubblico. Dopo aver battuto il Real Madrid campione in carica, il Cska Mosca va a caccia del bis contro la Roma. La sfida in programma domani sera in Russia mette in palio punti pesanti in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League e, nonostante le assenze, il tecnico Viktar Goncharenko annuncia una partita a viso aperto da parte dei suoi: "Abbiamo dei giocatori infortunati. L'importante è attaccare veloce, e soprattutto cambiare gli schemi durante la partita. Vediamo cosa succede - spiega durante la conferenza stampa della vigilia -. Sia con la Roma che con il Real Madrid abbiamo fatto una buona mezz'ora iniziale, con il Viktoria Plzen un po' peggio. In questo momento ci vuole esperienza e faremo del nostro meglio". Per fermare Dzeko, autore di una doppietta nella sfida dell'Olimpico, Goncharenko poi esclude una marcatura a uomo: "Oggi è raro che si usi. Lui è in una forma molto buona".