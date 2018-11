F1:Gp Monza,da Lombardia 25mln in 5 anni

MILANO, 6 NOV - La Regione Lombardia conferma il suo impegno per mantenere a Monza il Gran Premio di Formula 1. Nell'ultima giunta ha infatti stanziato 25 milioni in cinque anni a partire dal 2020, un contributo che servirà per il rinnovo della convenzione fra l'autodromo e la F1, che scade nel 2019. Si tratta di una proroga del contributo di 5 milioni che la Lombardia ha già previsto di stanziare fino al prossimo anno. "Questo - ha spiegato l'assessore regionale allo Sport Martina Cambiaghi - è il primo passo perché la priorità è sicuramente quella di batterci per rinnovare il contratto e continuare a mantenere fino al 2024 a Monza il più importante appuntamento sportivo internazionale che si svolge nel nostro Paese". "E' notizia di questi giorni - ha ricordato il consigliere leghista Andrea Monti - che il Circus della Formula 1 stia trattando per un Gp in Olanda e abbia definito dal 2020 la nuova data in Vietnam. Questo è sicuramente un modo per avvicinarsi al rinnovo a Monza".