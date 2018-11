Ciclismo: a Viviani l'Oscar dell'anno

ROMA, 6 NOV - La notte degli Oscar di Tuttobici si svolgerà giovedì sera in un albergo di Milano: nel corso della serata verranno premiati, come accade da 24 anni, i migliori per categoria, dagli Esordienti fino ai Prof. La stella più brillante sarà quella dell'olimpionico Elia Viviani, campione d'Italia su strada, capace di collezionare 18 successi individuali e uno nella cronosquadre. Sarà lui a ricevere l'Oscar di Tuttobici. Accanto a lui Gianni Moscon, miglior giovane professionista; la campionessa europea, Marta Bastianelli; la pluricampionessa mondiale ed europea, Vittoria Guazzini; il bronzo mondiale Juniores, Andrea Piccolo; Andrea Bagioli e Umberto Marengo, per Under 23 ed Élite; gli allievi, Eleonora Gasparrini e Lorenzo Balestra; gli esordienti, Eleonora Ciabocco, Dario Igor Belletta e Matteo Fiorin. Tanti gli ospiti d'onore della serata: a Giovanni Ellena (Andro ni Giocattoli) l'Oscar di miglior.