'Parole Paulo Sousa? Non mi interessa'

ROMA, 6 NOV - ''Sinceramente le sue dichiarazioni non mi interessano per niente''. Nel corso della conmferenza Champions di Mosca in vista del confronto con il Cska, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco taglia corto su una domanda relativa al collega Paulo Sousa che ha espresso il desiderio di sedere sulla panchina della Roma. ''Non le ho sentite, me le hanno riferite, ma - aggiunge Di Francesco - io ho cose più importanti a cui pensare, come la partita di domani" conclude Di Francesco''.