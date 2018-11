Napoli-Psg, festa per'fratelli francesi'

NAPOLI, 6 NOV - Napoli-Paris Saint Germain, in programma questa sera al San Paolo, è anche un'accoglienza festosa per "i fratelli parigini" davanti all'albergo del centro antico dove alloggiano i calciatori del club d'Oltralpe. Uno striscione, con una scritta in francese, da' il benvenuto agli ospiti mentre un gruppo di ragazzi mostra alcune pizze che raffigurano anche i volti dei calciatori più noti del Psg come Neymar, Mbappé, e il mai dimenticato 'matador' Cavani; un'idea del maestro Antonio D'Angelo della pizzeria Porzio. Davanti all'Hotel Palazzo Caracciolo, dietro le transenne, in tanti attendono l'uscita dei calciatori; molti fanno fotografie inquadrando il bus del Psg che staziona a pochi metri dall'ingresso dello storico edificio di Via Carbonara. Insomma il clima sembra essere quello giusto di una festa che i napoletani sperano di celebrare stasera nel catino di Fuorigrotta nel segno della fratellanza con i francesi.