Snai: '2' Barca con l'Inter pagato 2,05

ROMA, 5 NOV - I quotisti Snai pagano il '2' del Barcellona a Milano contro l'Inter a 2,05, mentre la proposta per un successo della squadra di Spalletti è a 3,55, così come il pareggio. Le previsioni sulla partita tendono all'Over, ossia a risultato finale con almeno tre reti: a 1,70. I nomi dei possibili marcatori sono i 'soliti' noti: Icardi e Suarez duellano a 2,75 e 2,25. Nella betting list è inserito anche Messi, pronto a scendere in campo: il suo gol vale 1,85. Il PSG è favorito di poco a Napoli: 2,35. Per i partenopei il successo è a 2,80, la 'X' si gioca a 3,65. Una partita da Over 3,5 (con almeno 4 gol complessivi) vale 2,15. Piede caldissimo per Mertens: una sua tripletta è proposta a 55. La vittoria della Juve sul Manchester Uniter vale 1,57 nelle previsioni. Si va a 3,90 per il pareggio, mentre il blitz dei 'Red devils' sale a 6,00. Leggermente più elevato il coefficiente di difficoltà per il match che attende la Roma: a Mosca, contro il Cska, i giallorossi sono a 1,95, pari a 3,55, a 3,85 la vittoria dei russi.