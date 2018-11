Mbappè vale oltre 200 milioni

ROMA, 5 NOV - E' Kilian Mbappé è il calciatore più costoso fra quelli in circolazione. Il dato è emerso da una ricerca del Cies Football Observatory che, come riporta France Football, ha pubblicato le quotazioni dei giocatori più costosi del calcio mondiale, utilizzando il proprio algoritmo. Secondo questa proiezione, Mbappé prende la guida della classifica, davanti a Harry Kane e al compagno di squadra Neymar. Mbappé non ha ancora 20 anni ed già il leader di questo ranking, secondo il CIES: la sua quotazione supera già i 200 milioni. Sul podio dei giocatori più costosi precede Harry Kane e Neymar. Messi è sesto, Antoine Griezmann - fra i papabili al Pallone d'Oro - è 'solo' nono.