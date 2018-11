Sci: incidente parapendio,Barandun morto

ROMA, 5 NOV - Lutto per lo sci. Gian Luca Barandun, 24enne atleta svizzero, è morto domenica mattina in un incidente con il parapendio. Lo riporta la Fisi. La tragedia è avvenuta domenica mattina a Schluein, nel Cantone dei Grigioni: mentre stava facendo una manovra per avvicinarsi al punto di atterraggio, lo sfortunato atleta è precipitato. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell'incidente. Barandun aveva debuttato in Coppa del Mondo nella combinata di Wengen del gennaio 2017. Nel circuito aveva preso parte a 17 gare tra superG, discesa e combinata, piazzandosi nono in quest'ultima specialità nella gara di Bormio della scorsa stagione.