Tennis:Atp, Djokovic torna n.1 del mondo

ROMA, 5 NOV - Cambio della guardia al vertice del tennis mondiale con il ritorno sul trono di Novak Djokovic. L'ufficalità è arrivata oggi dall'Atp che ha pubblicato il nuovo ranking, con il serbo, finalista a Parigi-Bercy, che torna n.1 per la quarta volta e per la 224esima settimana. Scende in seconda posizione Rafa Nadal, costretto al forfait nel torneo parigino, davanti a Roger Federer che a sua volta precede Juan Martin Del Potro, Alexandr Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic e Dominic Thiem. Rientra tra i top ten, dopo ben 14 mesi, il giapponese Kei Nishikori, ora in nona posizione, subito davanti a John Isner. Primo degli italiani è Fabio Fognini che guadagna una posizione e risale al n.13, eguagliando il suo best ranking. Alle spalle del tennista ligure c'è Marco Cecchinato, n.20, mentre guadagna due posizioni Andreas Seppi, ora n.35.