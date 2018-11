Doping: Casasco, 'Ringrazio Wada'

ROMA, 05 NOV - "Ringrazio la Wada e il direttore scientifico Olivier Rabin: la Fmsi si è guadagnata grande credibilità, la nostra cultura di fare ricerca è molto importante". Lo dice il presidente della Federazione medico sportiva italiana, Maurizio Casasco, nella conferenza stampa di apertura del simposio scientifico sul passaporto biologico organizzato presso l'hotel Parco dei Principi di Roma dall'Agenzia mondiale antidoping e dalla Fmsi. "Siamo molto felici e orgogliosi di poter ospitare questa tre giorni, lo avevamo fatto già nel 2011: questo dimostra il nostro impegno continuo nella lotta al doping e lo dico con orgoglio", ha aggiunto Casasco. Con lui, il direttore scientifico dell'Agenzia mondiale anti-doping (Wada), Olivier Rabin, che ha ringraziato la Fmsi "per l'organizzazione di questo simposio, un'ottima occasione per condividere le informazioni raccolte e la conoscenza acquisita, ma anche per fare formazione e incoraggiare l'utilizzo del passaporto biologico".