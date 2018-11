Gravina, Mancini è il mio allenatore

ROMA, 5 NOV - ''L'obiettivo è quello di lanciare e valorizzare i talenti del calcio italiano e ottenere i migliori risultati possibili con la Nazionale di Roberto Mancini''. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, 'benedice' Mancini come Ct azzurro: ''è un tecnico serio e preparato non l'ho scelto io ma devo difenderlo, lui rappresenta la Federcalcio, lui è il mio allenatore. Poi tutti saremo giudicati dai risultati''. Michele Uva non più direttore generale della Figc? ''Uva è una persona capace che io stimo, quando c'e' una nuova governance le riflessioni devono essere di carattere generale in questo momento è in atto una serie di valutazioni sulla parte apicale della federazione e anche su Uva''.