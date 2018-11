Golf:Race to Dubai,Molinari resta leader

ROMA, 05 NOV - Francesco Molinari conserva la leadership e quando mancano solamente due gare al termine è sempre più vicino alla conquista della Race to Dubai (l'ordine di merito) 2018. L'azzurro con 4.709.921 punti, seppur a riposo, ha respinto l'attacco del campione in carica Tommy Fleetwood che nel Turkish Open, non è andato oltre la 7/a posizione che gli ha permesso sì di ricucire il gap ma non di sorpassare l'azzurro. Il britannico (3.684.755) resta 2/o ed è costretto a guardarsi le spalle dal connazionale e nuovo leader mondiale, Justin Rose (3.431.616), che ad Antalya ha calato il bis tornando prepotentemente in corsa per laurearsi campione sul massimo circuito europeo. Sfida a 3 per la Race to Dubai 2018 con i candidati al titolo che potrebbero tornare sul green per il gran finale del World Tour Championship di Dubai (15-18 novembre) rinunciando al penultimo appuntamento delle Rolex Series European Tour previsto in Sudafrica (8-11 novembre) con il Nedbank Challenge.