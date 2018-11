Golf: Shriners Open, trionfa DeChambeau

ROMA, 05 NOV - Con un eagle show alla buca 16 respinge la rimonta del campione uscente Patrick Cantlay e conquista il titolo. Trionfo super per Bryson DeChambeau che vince lo Shriners Hospitals for Children Open (PGA Tour) ed entra nella Top 5 mondiale costringendo al 6/o posto Rory McIlory. "E' un successo sensazionale - le parole dello statunitense -, sofferto e importantissimo". A Las Vegas (Nevada) il 25enne californiano ha chiuso il torneo in 263 (-21), con un colpo di vantaggio su Cantlay (2/o con 264, -20) e due su Sam Ryder (265, -19) per un podio tutto a stelle e strisce. Quarta piazza per Rickie Fowler (267, -17) protagonista di un ottimo exploit nell'ultimo round (parziale di 63, -8). Con Tony Finau (274, -10) e Jordan Spieth (277, -7), tra le star del torneo, che hanno deluso le attese piazzandosi rispettivamente in 36/a e 55/a posizione. Quinta vittoria in carriera sul massimo circuito statunitense per DeChambeau che con questo successo entra nell'élite del golf mondiale.