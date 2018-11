Sbrollini, da Egonu grande insegnamento

ROMA, 4 NOV - "Il colore della pelle che non è un problema, atti di razzismo che capitano, una fidanzata che è cosa di tutti, nascere lontani in un'altra parte ed essere italiani. Soffrire, che poi passa. Aveva ragione il presidente Mattarella quando ha detto che 'da queste ragazze abbiamo tanto da imparare'". Così la senatrice del Pd Daniela Sbrollini, responsabile del dipartimento sport del partito, commenta in una dichiarazione all'Ansa le parole dell'azzurra della pallavolo Paola Egonu, in un'intervista al Corriere della Sera sulla sua vita e sulla sua esperienza al Mondiale che ha visto l'Italia conquistare la medaglia d'argento. E' la "capacità, solo apparentemente ingenua, di parlare di cose importanti con naturalezza, rendendole ovvie", sottolinea la senatrice, che continua: "E' una ragazza che ha dato un insegnamento di atteggiamento e di sentimento ad un Paese che cerca soluzioni impossibili e strade tortuose per cercare una serenità che si potrebbe trovare invece vivendo con semplicità le cose che capitano".