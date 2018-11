Messi convocato per Inter-Barcellona

ROMA, 4 NOV - C'è anche Leo Messi nella lista dei convocati del Barcellona per la sfida di Champions di martedì in casa dell'Inter. Dubbi sull'utilizzo dell'argentino - che si è infortunato due settimane fa procurandosi la frattura del radio del braccio destro due settimane fa - per la sfida del Meazza: solo dopo l'allenamento di rifinitura lo staff tecnico e quello sanitario decideranno il da farsi.