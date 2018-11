Frosinone: Longo, meritavamo vittoria

PARMA, 4 NOV - Parma a quota 14, Frosinone sempre in zona rossa a quota 6. Il pareggio del Tardini muove così la classifica delle due neopromosse ma alla fine è il tecnico Moreno Longo ad avere il rammarico maggiore perché, è vero, "portiamo a casa un buonissimo punto ma, considerando la partita nel suo complesso, se avessimo vinto non avremmo rubato nulla", commenta l'allenatore del Frosinone la termine del match. "In più per noi quella di oggi non era una partita semplice - ha concluso Longo - siamo venuti qui per trovare la continuità dopo la vittoria con la Spal e devo dire che i ragazzi hanno meritato sul campo".