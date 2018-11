Parma: D'Aversa, meglio in dieci

PARMA, 4 NOV - "Meglio in dieci che all'inizio - ha riassunto invece Roberto D'Aversa, tecnico del Parma - E' stata però una partita molto bloccata, per entrambe le squadre era troppo molto importante il risultato. E' chiaro che quando una squadra viene qui e bada solo a non subire, diventa tutto più difficile". In casa ciociara c'è chi parla di 'linea Maginot' per definire la resistenza emiliana negli ultimi minuti. Nome appropriato per il portiere crociato Sepe autore di una parata decisiva al 94' su colpo di testa di Vloet. "Per come si era messa la partita con l'espulsione di Stulac siamo felici così - ha detto Sepe - Sapevamo che era una partita importantissima per la lotta per non retrocedere e forse abbiamo sofferto un po' la tensione".