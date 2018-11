Leicester a Bangkok per funerali patron

(ANSA-AP) - BANGKOK, 4 NOV - L'intera rosa del Leicester City, con l'allenatore Claude Puel, è arrivata a Bangkok per prendere parte ai funerali solenni buddhisti per il patron thailandese della società, il miliardario Vichai Srivaddhanaprabha, morto il 27 ottobre nello schianto del suo elicottero. Il lungo cerimoniale, iniziato ieri con una processione e con il lavaggio del corpo del defunto in un tempio storico nel centro di Bangkok, proseguirà fino al 9 novembre. La squadra - campione outsider d'Inghilterra nel 2016 sotto la guida di Claudio Ranieri - è partita da Leicester dopo aver archiviato ieri l'incontro di Premier League, giocato in un clima di forte emozione, con i gallesi del Cardiff, vinto per 1 a 0. La famiglia di Vichai è proprietaria, fra le altre cose, della catena di duty free King Power, e il suo impero vale circa 4,3 miliardi di euro.