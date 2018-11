Calcio: Inzaghi sorride "dovevamo riscattarci dopo ko Inter"

ROMA, 4 NOV - La Lazio riscatta lo 0-3 con l'Inter e consolida il quarto posto che vuole dire Champions. "Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra - spiega Simone Inzaghi a fine match - siamo stati bravi a fare gol e a non disunirci dopo il pareggio. Una vittoria importante, dovevamo riscattarci dopo il ko con Inter. Siamo al quarto posto, dopo lunedì abbiamo cercato di reagire nel migliore dei modi. Abbiamo vinto sette gare su 11, ho la fortuna di allenare una squadra che mi ha dato tantissimo e so che continuerà a farlo". Doppietta dedicata alla moglie Jessica per Ciro Immobile, all'ottavo centro in campionato e a una sola lunghezza da Piatek in cima alla classifica cannonieri di Serie A: "Bisognava reagire e lo abbiamo fatto alla grande - ammette il bomber -. Ci servono risultati positivi per il morale, sono felice per i due gol che sono arrivati in un momento di bisogno per la squadra. Le critiche? Ci potevano stare, con l'Inter non abbiamo giocato da Lazio ma oggi abbiamo dato segno di maturità. La Roma a -5? È importante vedere la classifica e tenere la continuità. Ci siamo allontanati dall'Inter ma l'importante è guardare dentro di noi, siamo anche in corsa in Europa League. Pesa aver perso quattro volte con le big ma è importante aver ripreso il passo. La nazionale? Mancini mi conosce e mi ha sempre chiamato. Ci sono sempre da fare delle scelte, ma io sono sempre a disposizione". Dopo il prestito al Genoa e l'ultima stagione a Benevento, per Danilo Cataldi era la prima da titolare, fiducia ripagata con un bel gol: "Sono contentissimo di aver fatto gol, sentire i tifosi gridare di nuovo il mio nome è stato stupendo. Ho pensato alla fatica che ho fatto per mettere in difficoltà il mister, che ringrazio per la fiducia - spiega il 24enne -. Qui mi sento a casa, spero che per me sia un nuovo inizio". Inzaghi gli fa i complimenti: "Cataldi si è sempre messo a disposizione, sapeva che ci sarebbe stato meno spazio quest'anno ma si è guadagnato tutto con il lavoro e sono contento per lui: si meritava una giornata così". Una Spal che dura poco meno di mezzora, ma si scioglie dopo il pareggio. Leonardo Semplici non fa drammi: "L'abbiamo interpretata discretamente sotto certi aspetti contro una grande squadra - rivela il tecnico spallino - Dovevamo stare attenti a chiudere alcune situazioni, poi dopo il gol di Cataldi abbiamo perso le speranze. La sconfitta con il Frosinone ha pesato? No, è stata una partita diversa per interpretazione. Il nostro percorso è pieno di insidie, questa di oggi la sapevamo. Non ci deve scalfire ma ci deve far riflettere".