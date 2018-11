Spal: Semplici, conoscevamo le insidie

ROMA, 4 NOV - La Spal è durata poco meno di mezzora all'Olimpico contro la Lazio, ma Leonardo Semplici non fa drammi: "L'abbiamo interpretata discretamente sotto certi aspetti contro una grande squadra - rivela il tecnico spallino -. Dovevamo stare attenti a chiudere alcune situazioni, poi dopo il gol di Cataldi abbiamo perso le speranze. La sconfitta con il Frosinone ha pesato? No, è stata una partita diversa per interpretazione. Il nostro percorso è pieno di insidie, questa di oggi la sapevamo. Non ci deve scalfire ma ci deve far riflettere".