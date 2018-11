Golf: Rose vince Turkish Open, torna n.1

ROMA, 4 NOV - Justin Rose vince per il secondo anno consecutivo il Turkish Airlines Open di golf e torna in vetta alla classifica mondiale superando al play-off Haotong Li. "Sono felicissimo - la gioia dell'inglese - anche se nel finale non ho giocato bene. Tornare numero 1 è qualcosa di unico". Finale di gara show ad Antalya dove prima il cinese e poi il britannico alla buca 18 sprecano tutto, realizzando un bogey a testa che li costringe allo spareggio (267, -17 lo score di entrambi). Il campione olimpico approfitta dell'ennesimo sbaglio del 23enne di Hunan andandosi a prendere una vittoria importantissima. E' l'11/a vittoria sull'European Tour per il 38enne nato in Sudafrica, che conquista il terzultimo torneo stagionale delle Rolex Series scalzando dal trono mondiale Brooks Koepka. Terzo posto per lo spagnolo Adrian Otaegui e il belga Thomas Detry (269, -15). Quinto per il tedesco Martin Kaymer e il danese Lucas Bjerregaard (270, -14).