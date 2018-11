Lazio-Spal, stop a bandiera Aldrovandi

ROMA, 4 NOV - Un altro stop all'icona di Federico Aldrovandi allo stadio. In occasione di Lazio-Spal, lunch match di campionato, all'Olimpico di Roma si rinnova, da parte delle autorità preposte, il 'niet' all'ingresso nel settore ospiti della bandiera con l'immagine del ragazzo di Ferrara deceduto nel settembre 2005 a seguito di violenze inflitte da quattro agenti della Polizia poi condannati dalla giustizia ordinaria. Nel settore ospiti dalla Spal appare uno striscione capovolto dei gruppi ultrà organizzati. Lo stesso episodio era avvenuto al Ferraris di Genova e due settimane fa sempre all'Olimpico per la partita tra Roma e Spal. In quell'occasione venne anche proibito l'ingresso di alcune maglie recanti la stessa effige in memoria di Aldrovandi.