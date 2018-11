Vince Marquez davanti a Rins e Zarco

ROMA, 4 NOV - Marc Marquez ha vinto il gran premio della Malesia. Il campione del mondo MotoGp ha portato la sua Honda al primo posto sul traguardo, precedendo la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha di Johann Zarco. A -3 giri dal termine era in testa Valentino Rossi, ma una scivolata lo ha tolto di scena. Sesto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso, mentre Andrea Iannone è caduto durante il primo giro. Marquez ha vinto nonostante la retrocessione al settimo posto in griglia, dalla pole che aveva ottenuto sabato. Per lo spagnolo è il nono successo nel 2018, il settantesimo della carriera. Honda ha vinto così anche il titolo costruttori. Ma se quella di Sepang è stata una bella gara grande merito è di Rossi, che l'ha condotta fino al momento in cui, anche per la pressione che gli metteva Marquez, ha dovuto forzare un po', perdendo l'aderenza al posteriore. Il pilota Yamaha è riuscito a ripartire, chiudendo al 18/o posto.