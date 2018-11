Bonucci "dobbiamo essere sempre pronti"

TORINO, 4 NOV - "In questa Serie A non esistono partite facili, tutti ci aspettano e dovremo sempre farci trovare pronti". Il pensiero di Leonardo Bonucci espresso nel tweet pubblicato dopo il successo per 3-1 sul Cagliari, partita più sofferta di quanto non dica il risultato finale: "Decima vittoria e adesso prepariamoci al meglio per una grande notte di Champions in casa nostra, nel nostro stadio" prosegue il difensore, presentando l'impegno di mercoledì contro il Manchester United. "Altri 3 punti importanti per il nostro campionato. Avanti così" aggiunge Andrea Barzagli su Twitter. "Vincere aiuta a vincere!" esulta De Sciglio, ieri titolare sulla fascia sinistra: "Anche stasera risultato importantissimo, tutti uniti da squadra". Tutti felici per la vittoria, che ha permesso alla Juventus di stabilire il record della miglior partenza in campionato della sua storia.