Moto: Nieto, che giorno per il Team Sky

ROMA, 4 NOV - "E' una giornata speciale per tutti: i piloti, 'Pecco' e la sua famiglia, ma soprattutto per chi ha lavorato con tanta passione, impegno e dedizione per arrivare fino a qui". Così Pablo Nieto, team manager dello Sky Racing Team VR46, ha commentato il mondiale Moto2 vinto a Sepang da Francesco Bagnaia. La soddisfazione è tanto più grande "perché abbiamo visto Bagnaia crescere dal 2014 ad oggi, perché lo abbiamo sempre sostenuto e quest'anno ci ha ripagati con una stagione davvero da record prima di intraprendere un nuovo percorso importantissimo per la sua carriera ed il suo futuro", in MotoGp con la Ducati del Team Pramac. "E poi la vittoria di Luca Marini. E' la ciliegina sulla torta: tanto lavoro - ha aggiunto Nieto - uno step in avanti importantissimo e oggi la consapevolezza di poter lottare al fianco dei più forti".