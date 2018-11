Rossi, il titolo di Bagnaia è fantastico

ROMA, 4 NOV - Valentino Rossi è stato tra i primi a complimentarsi per il mondiale Moto2 vinto a Sepang da Francesco Bagnaia, allievo della sua VR46 Academy. "E' fantastico, lo abbiamo vissuto giorno dopo giorno, tutti insieme - ha detto - Lo scorso anno, il suo primo in Moto2, mi aveva subito impressionato, sapevo che poteva far bene, ma non mi aspettavo che il mondiale arrivasse già in questa stagione". Lo Sky Racing Team VR46 nella stessa giornata ha vissuto anche il primo exploit nel motomondiale di Luca Marini, fratello di Valentino. Un successo che lo ha "emozionato": "Se avessi vinto anche io forse sarebbe stata la giornata più bella della mia carriera" ha aggiunto Rossi. Invece è arrivata quella scivolata a pochi giri dal termine: "Stavo spingendo per fargliela sudare a Marquez fino alla fine. Ero piegato ed appena ho dato gas il dietro è partito".