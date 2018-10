Nuoto:la Pellegrini al Trofeo Nico Sapio

GENOVA, 23 OTT - Per il secondo anno consecutivo, anche Federica Pellegrini parteciperà al Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale, giunto alla 45/a edizione e in programma nella piscina Sciorba a Genova, da venerdì 9 a domenica 11 novembre. L'evento è organizzato da Genova Nuoto e My Sport, con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova. L'olimpionica a Pechino 2008, sei volte iridata e 14 volte detentrice del titolo continentale, sarà al via assieme a altri numerosi campioni italiani e stranieri, in evidenza in occasione di importanti meeting europei, che il Comitato organizzatore ufficializzerà nelle prossime settimane. Il Trofeo Nico Sapio sarà un test importante per il conseguimento dei tempi limite in vista della partecipazione ai Mondiali in vasca corta a Hangzou (Cina). Il programma prevede venerdì e sabato le sfide Juniores (100 metri e 200 misti) e Assoluti con eliminatorie alle 9 e finali alle 16,30. Domenica si confronteranno gli Esordienti A e i Ragazzi.