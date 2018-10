Giochi 2026, Sala "creano economia"

MILANO, 10 OTT - Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, le due città candidate ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, Milano e Cortina, non devono "rinunciare a continuare a spingere il governo, che se imposta molto la sua attività sulla solidarietà deve sapere che bisogna lavorare anche di sviluppo, perché se non si creano risorse è difficile redistribuirle e le olimpiadi sono un'opportunità straordinaria", come ha spiegato a margine dell'inaugurazione di un nuovo centro disabili per la città. "Quindi direi che quello del governo è un atteggiamento molto strano. Il governo frena e sbaglia - ha aggiunto -. Le Olimpiadi vengono fatte non solo per prestigio ma anche per creare economia. Ma noi intanto andiamo avanti ed è molto positivo che Lombardia e Veneto siano totalmente allineate da questo punto di vista".