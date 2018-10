Giochi 2026: Zaia, non litigheremo

VENEZIA, 4 OTT - "La cosa certa è che non litigheremo. Speriamo solo che il Cio ci dia la possibilità, poi faremo fare bella figura a tutti". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, al termine del vertici con la Regione Lombardia e le città di Milano e Cortina candidate alle Olimpiadi invernali 2026. "Torino? Io - ha ricordato il governatore - sono stato un grande sostenitore del tridente, ma si è chiamata fuori e quindi è fuori. Cortina è l'hub degli sport invernali più grande d'Europa, e non dimentichiamo che il turismo, con 17 miliardi di fatturato, è la più grande impresa in Veneto".