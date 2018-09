Ryder: Zingaretti,sia vetrina per Italia

ROMA, 29 SET - "Oggi sono a Parigi per la presentazione e la prima organizzazione della Ryder Cup di Roma 2022. Stiamo lavorando affinché questa manifestazione sportiva, un vero e proprio evento mondiale, abbia un grande successo anche nel Lazio. Un progetto bellissimo, una grande kermesse di sport e turismo che attirerà migliaia di appassionati da tutto il mondo a Roma e nel Lazio. E che porterà tanta nuova occupazione per la sua organizzazione. Siamo al lavoro per fare questa vetrina per l'Italia motivo di orgoglio nazionale". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi si trova a Parigi, dove è in corso la Ryder Cup 2018, per la presentazione ufficiale della Ryder Cup 2022 di Roma.