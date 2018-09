Serie B a lutto per scomparsa di Agnolin

ROMA, 29 SET - Serie B con il lutto al braccio nelle partite della giornata che si gioca oggi. Lo ha deciso la Lega in segno di cordoglio per la scomparsa di Luigi Agnolin, "arbitro internazionale e galantuomo del calcio". "L'abbraccio di tutta la serie B va alla famiglia del direttore di gara ed al presidente dell'Aia Marcello Nicchi si legge in una nota - in rappresentanza di tutto quel mondo arbitrale per cui Agnolin si è dedicato con professionalità e devozione".