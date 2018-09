Torna la Barcolana, 50/a edizione

ROMA, 26 SET - Dal 5 al 14 ottobre a Trieste torna la Barcolana, la regata più grande del mondo che vanta ai nastri di partenza oltre duemila barche di ogni tipo. Una manifestazione "di carattere popolare", come spiega il Sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, alla presentazione a Palazzo Chigi, alla presenza anche del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga Presidente del. In occasione della 50esima edizione dell'evento, organizzato dalla Società velica di Barcola e Grignano, ospiti d'eccezione come la nave scuola della Marina Militare italiana 'Amerigo Vespucci' e le 'Frecce Tricolori', oltre all'emissione da parte di Poste Italiane di un francobollo speciale.