Micciché:deroga Astori per questo torneo

MILANO, 12 SET - La deroga alla Fiorentina per commemorare Davide Astori sulla fascia del capitano "ha durata per questo campionato, poi verificheremo in futuro". Lo ha chiarito il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, augurandosi che negli altri 19 casi sia rispettata la norma sulla fascia standardizzata. "E' prevista un'ammenda economica, ma troverei triste se i capitani non accettassero questa regola. Il nostro è un mondo di sport ma anche un'industria, con un fatturato importante e clienti, quindi abbiamo bisogno di darci delle regole. E non può esistere che un capitano, rappresentante della sua squadra, della sua società, della sua città, del suo tifo, non le accetti. Che sia giusta o sbagliata, la regola c'è, ed è stata votata dalle società nel 2017 - ha notato Miccichè -. Credo sia giusto che ci sia uniformità nella fascia di capitano, però è altrettanto doveroso fare un'eccezione per un caso straordinario e triste come la morte di Astori. Mi auguro di non dover più esaminare casi simili".