Us Open, Serena Williams in finale

NEW YORK, 7 SET - Serena Williams batte 6-3 6-0 la lettone Anastasija Sevastova e raggiunge la sua nona finale degli Us Open. La partita e' in programma sabato e la statunitense si trovera' di fronte o la connazionale Madison Keys o la giapponese Naomi Osaka. ''E' incredibile, un anno fa stavo combattendo per la mia vita in ospedale dopo la nascita di mia figlia. Ogni giorno che sono sul campo sono grata di avere l'occasione di giocare questo sport. Non importa quello che succede in ogni partita, mi sento come se gia' avessi vinto'', dice la Williams.